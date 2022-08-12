Manchester United'dan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın eski takımına dönebileceği iddia edilmişti.

Real Madrid'in Eintracht Frankfurt ile oynadığı UEFA Süper Kupa maçı için Helsinki'ye giden Florentino Perez kaldığı otelde taraftarlarla dikkat çekici bir diyalog yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir Real Madrid taraftarının Perez'e "başkanım, Cristiano'yu alın" dediği duyuluyor.

75 yaşındaki futbol adamı ise bu talep karşısında Ronaldo'nun ilerleyen yaşına dikkat çekti: "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında."

Cristiano Ronaldo için opsiyonlar azalıyor

Geçen yaz uzun aradan sonra Manchester United formasını tekrar sırtına geçiren Ronaldo bu kez İngiltere'de aradığını bulamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek isteyen Ronaldo'nun adı Bayern Münih, Chelsea ve Sporting Lizbon ile anılmıştı.

Ancak bu kulüplerin hiçbiri Ronaldo için somut bir adım atmadı. Perez'in açıklamasıyla Real Madrid ihtimali de ortadan kalkmış gibi gözüküyor.