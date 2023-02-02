Fransız süperstar, kullandığı iki penaltı atışında da ağları bulamazken sakatlanarak oyundan çıktı.

NE OLDU? Montpellier'in kahraman kalecisi Benjamin Lecomte, Mbappe'nin kullandığı penaltılarda kalesini başarılı bir şekilde korudu.

Böylece Mbappe, iki dakika içerisinde 2 penaltı atışını da gole çeviremedi ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Fransız yıldız, maçın 21. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

BÜYÜK RESİM: Penaltı atışları, PSG'de sezon boyunca bir tartışma konusu oldu.

Mbappe ve Neymar, sezonun ilk maçlarında penaltıları kimin kullanacağı konusunda bir tartışma yaşamışlardı.

Ve en sonunda penaltı atma tartışmasını Fransız forvet kazandı ve takımın penaltıcısı oldu.

Mbappe ve Neymar Çarşamba günkü maçta olmayacaklar ve bu nedenle takımın penaltıcısı Lionel Messi olacak.

VE DAHA FAZLASI: Mbappe'nin sakatlanarak oyuna devam edememesi, en çok Christophe Galtier'i ilgilendiriyor.

Tam hücum üçlüsünü yeniden forma girmişken şimdi tekrar Mbappe ve Neymar'ın kondisyon problemiyle uğraşmak zorunda kalacak.

PSG İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, Cumartesi günü Toulouse ile Ligue 1 karşılaşmasında galibiyet için sahada olacak.