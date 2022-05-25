İZLE | Premier Lig'de yılın golü adayları açıklandı: Ronaldo, Salah ve Lacazette listede

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo, Liverpool'dan Mohamed Salah ve Arsenal'dan Alexandre Lacazette, Premier Lig'de yılın golüne aday gösterildi.

Ronaldo'nun Mart ayında hat-trick yaptığı Tottenham maçında attığı ikinci gol, Salah'ın Ekim ayındaki Manchester City mücadelesinde golle süslediği solo resital ve Lacazette'in Aralık ayında Southampton ağlarına gönderdiği şık vuruş ödül için belirlenen 10 aday arasında yer aldı.

Kazanan futbol otoritelerinden oluşan bir panel ile futbolseverlerin ortak oylarıyla belirlenecek ve gelecek hafta açıklanacak.

Ronaldo, Salah ve Lacazette'in aday olan golleri

A rocket from @Cristiano! 🚀



This strike from our no.7 is a nominee for the @PremierLeague's Goal of the Season award 💪#MUFC | #PL — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2022

Individual magic from @MoSalah 😍



This stunning effort is up for the @PremierLeague Goal of the Season award! — Liverpool FC (@LFC) May 25, 2022

🤩 Another @PremierLeague award nomination



🗳 You can vote for Laca's strike at the end of our team move, here 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022

Adaylar arasında başka kimler var?

Listede Aston Villa'dan Danny Ings, Everton'ın kanat oyuncusu Andros Townsend, Chelsea'nin orta sahası Mateo Kovacic ve Tottenham'dan Heung-min Son da yer alıyor.

Diğer üç aday ise; Manchester City'nin orta sahası Rodri, Crystal Palace'ın golcüsü Wilfried Zaha ve Newcastle'dan Miguel Almiron.

Geçen sezon ödülü, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'a attığı Rabona golüyle Tottenham'dan Erik Lamela kazanmıştı.

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