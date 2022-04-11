İZLE | Neymar ve Verratti, Monte Carlo Masters'ta tenis yıldızı Djokovic'le futbol hünerlerini yarıştırdı
Tolga İnan
Goal/Twitter
Monte Carlo'da oynanan prestijli toprak kort turnuvası her zaman olduğu gibi futbol dünyasından ünlü ziyaretçilerin akınına uğradı.
Hafta sonu ligde Clermont'u 6-1 yenen PSG'nin yıldızları da galibiyetin keyfini çıkarmak için soluğu Monaco'da aldı.
Clermont karşısında hat-trick yapan Neymar ile takım arkadaşı Verratti, Djokovic'le birlikte dev bir tenis topuyla futbol yeteneklerini sergiledi.
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İZLE | Neymar ve Verratti, Djokovic'le top sektirdi
Djokovic, Salı günü Davidovich Fokina ile oynayacağı ikinci tur maçı öncesinde Neymar ve Verratti ile yaşadığı keyifli anları Twitter hesabından paylaştı.
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