İZLE | Neymar ve Verratti, Monte Carlo Masters'ta tenis yıldızı Djokovic'le futbol hünerlerini yarıştırdı

Tolga İnan
Goal/Twitter

Paris Saint-Germain forması giyen iki isim, 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan efsane raketle bir araya geldi.

Monte Carlo'da oynanan prestijli toprak kort turnuvası her zaman olduğu gibi futbol dünyasından ünlü ziyaretçilerin akınına uğradı.

Hafta sonu ligde Clermont'u 6-1 yenen PSG'nin yıldızları da galibiyetin keyfini çıkarmak için soluğu Monaco'da aldı.

Clermont karşısında hat-trick yapan Neymar ile takım arkadaşı Verratti, Djokovic'le birlikte dev bir tenis topuyla futbol yeteneklerini sergiledi.

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Djokovic, Salı günü Davidovich Fokina ile oynayacağı ikinci tur maçı öncesinde Neymar ve Verratti ile yaşadığı keyifli anları Twitter hesabından paylaştı.

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