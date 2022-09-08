İZLE | Nathan Redmond, David Beckham ve Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond: "David Beckham'la havaalanında denk geldik. Bana bazı tavsiyeleri oldu"

Kartalın yeni transferi Nathan Redmond, Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarına açıklamalarda bulundu. David Beckham ve Dele Alli ile olan konuşmasından bahsetti.

Redmond, Dele Alli hakkında ne dedi?

Redmond; "Kariyerimde yeni bir meydan okuma olacağı için heyecanlıyım. Muhteşem bir kulüpteyim. Stadyumun ve taraftarların harika olduğunu duydum. Dele ile görüştük. Bana burada atmosferden ve insanların ona olan ilgisinden fazlasıyla bahsetti." dedi.

Redmond, David Beckham hakkında ne dedi

İngiliz oyuncu konuşmasına şu şekilde devam etti: "David Beckham'la havaalanında denk geldik. Ona durumu ve nereye gittiğimi anlattım. Kariyerinin bazı en iyi zamanlarını İngiltere dışında oynadığını söyledi. Bana bazı tavsiyeleri oldu ve kariyerimdeki bu yeni sayfadan keyif almamı söyledi."