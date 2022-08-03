Süper Kupa zaferiyle PSG taraftarlarını sevindiren Messi, maçın ardından genç bir futbolseverin hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Nantes'ı yenerek Fransa Süper Kupası'nı kazandıkları maçın ardından bir çocuğun fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Bloomfield Stadyumu'nda oynanan ve PSG'nin 4-0 kazandığı maçta perdeyi açan gol Messi'den geldi. Kylian Mbappe'nin cezası nedeniyle forma giymediği maçta diğer sayılar Neymar (2) ve Sergio Ramos'tan geldi.

Maçın ardından Messi'ye ulaşmak isteyen bir çocuğa güvenlik görevlileri müdahale etti. Arjantinli yıldız ise bu olaya kayıtsız kalmadı.

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Minik bir PSG taraftarı, elindeki telefonla kupa töreninin ardından soyunma odası tüneline yönelen Messi'ye doğru koştu.

Güvenlik görevlileri ilk anda çocuğun Messi'ye ulaşmasına engel oldu. Genç futbolsever bu sırada telefonunu yere düşürdü ve kendini de yerde buldu.

Güvenliğe çocuğu bırakması talimatını veren Messi genç hayranıyla önce fotoğraf çektirdi, ardından kucaklaştı.

PSG için lig maratonu başlıyor

Messi ve arkadaşları Fransa Ligi'nde 2022/23 sezonunu 6 Ağutos'ta Clermont karşısında açacak.

Son şampiyon bu maçtan yedi gün sonra Parc des Princes'te Montpellier'yi konuk edecek.