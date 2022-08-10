İZLE | Marsilya'nın yeni transferi Alexis Sanchez daha sahaya çıkmadan sakatlık tehlikesi atlattı

Yıldız oyuncu taraftarlar ilk buluşması sırasında korkutucu bir kazanın kıyısından döndü.

Inter ile sözleşmesini feshedip Marsilya ile anlaşan Alexis Sanchez'i Fransa'da coşkulu bir kalabalık karşıladı.

İtalyan ekibi kadroda düşünmediği Sanchez'in maaş yükünden kurtulmak istiyordu. Şilili oyuncunun niyeti ise düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmekti.

İki tarafın el sıkışmasıyla aslında 2023'te sona erecek olan sözleşme iptal edildi ve Sanchez'e Marsilya yolu açıldı.

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Marsilya formasını sırtına geçiren Sanchez sokakta kendisini bekleyen ateşli taraftarları selamlamaya koşarak gitti.

Ancak köşeyi dönerken ayağı kayan 33 yaşındaki oyuncu bileğini burkmaktan ve bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.

Sanchez dengesini yeniden bulmayı başarsa da işi şansa bırakmak istemeyen bir güvenlik görevlisi yıldız oyuncunun yardımına koştu.

Sanchez'in kariyeri

2011'de Udinese'den Barcelona'ya transfer olan Sanchez, İspanyol devinin formasını üç yıl giydi. La Liga'da 34 maçta 19 gol, 12 asistle oynadığı 2013/14 sezonunun ardından 42.5 milyon euro bonservisle Arsenal'ın yolunu tuttu.

Etkileyici istatistiklerini Premier Lig'de sürdüren Şilili, Kuzey Londra ekibinde 166 maçta 80 gol, 45 asist üretti. Ancak 2018'de Manchester United'a transfer olmasıyla kariyeri düşüşe geçti.

Yüklü maaşına rağmen Kırmızı Şeytanlar adına bir türlü bekleneni veremeyen Sanchez, 45 maçta sadece beş gol atabildi. 2019/10'da Inter'e kiralanan Sanchez sezon sonunda bedelsiz olarak Serie A ekibine gitti.

Inter'de toparlanmasına rağmen yine de eski formuna kavuşamayan Sanchez 108 maçta 20 gol, 23 asist ile oynadı.