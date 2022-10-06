Portekizli süperstarın takım arkadaşı olmanız, sansasyonel çalım yemeyeceğiniz anlamına gelmiyor.

Ronaldo'nun, son günlerde United'da mutsuz olduğu ve devre arasında ayrılacağına yönelik birçok haber yapılıyor.

Ve Portekizli süperstarın, özellikle City maçı sırasındaki mutsuz görüntüsü ortaya çıkan dedikoduların doğruluğunu kanıtlıyor.

Ancak Ronaldo, buna rağmen futbol sevgisinden hiçbir şey kaybetmiş değil.

Ne oldu?

Portekizli yıldız, yapılan son antrenmanda takım arkadaşı Lisandro Martinez'e müthiş bir bacak arası atarak adeta rezil etti.

Martinez'e attığı çalımın ardından çocuklar gibi sevinen yıldız oyuncu, yaptığı el hareketleriyle de arkadaşıyla şakalaştı.

Ronaldo için sırada ne var?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda olan Manchester United ile Omonia karşısındaki maça ilk on birde başlaması bekleniyor.

Ardından Portekizli süperstar, takımının Premier Lig'de deplasmanda oynayacağı Everton mücadelesinde de forma bekleyecek.