İZLE | Manchester City formasıyla ilk golünü atan Haaland, Bayern Münih'i devirdi

Norveçli yıldız yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Bundesliga şampiyonuna karşı siftah yaptı.

60 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, ilk maçında Bayern Münih ağlarını havalandırdı.

Geçen sezon Premier Lig'i zirvede tamamlayan City, Bayern'i 1-0 mağlup ederken, Haaland'a ilk golünü atması için 12 dakika yetti.

Dortmund günlerinde sık sık karşılaştığı Bayern'e karşı iyi bir sınav veren Haaland, 2022/23 sezonunu açmaya hazır olduğunu gösterdi.

İZLE | Erling Haaland'ın Manchester City'deki ilk golü

Golcü içgüdüsünü sergileyen 22 yaşındaki oyuncu doğru zamanda doğru yerde bulunmanın ödülünü aldı.

Serbest vuruştan ceza sahasına gönderilen topu uzaklaştırmakta zorlanan Bayern savunması, Jack Grealish'i arkaya kaçırdı. İngiliz oyuncunun içeri çevirdi topu iyi takip eden Haaland rahat bir dokunuşla golünü attı.

First City goal in the bag! ⚽️ pic.twitter.com/zxHnEhGcqt — Manchester City (@ManCity) July 23, 2022

Green Bay'deki Lambeau Field'da oynanan maçı bu golle kazanan City, ABD turunda ikide iki yapmış oldu.

Erling Haaland, City'de neler yapabilir?

Dortmund'da 89 maçta 86 gol atarak ağızları açık bırakan Norveçli, İngiltere'deki devasa beklentileri karşılamaya çalışacak.

Ancak Guardiola, Almanya'da dönem dönem sakatlık problemleri yaşayan yıldızını fazla zorlamak istemiyor.

Kulübün resmi sitesine konuşan İspanyol teknik adam, Haaland hakkında şunları söyledi:

"Attığı gol önemliydi. Kale önündeki bu tip pozisyonlarda her zaman doğru yerde."

"Ritim bulmaya ve zamana ihtiyacı var, ama 45 dakika oynaması onun için iyi oldu."

"Önceki haftalarda yaşadığı ufak problemlerin ardından nasıl reaksiyon vereceğini görmek istiyoruz."

"İngiltere'ye döndükten sonra hazırlanmak için birkaç haftamız daha olacak. Bu sürede onu en iyi hale getirmeye çalışacağız."