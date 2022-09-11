İZLE | Manchester City efsanesi Sergio Agüero'nun, karşısında Jürgen Klopp'u gördüğünde gösterdiği tepki

Arjantinli eski futbolcunun paketindeki sürpriz Jürgen Klopp'tu.

FIFA, tüm futbolseverler gibi futbolcuların da sık sık oynadıkları bir oyun. Özellikle oyunun Ultimate bölümü en fazla tercih edilen kısım olarak dikkat çekiyor.

Bu bölümde yeni bir takım inşa ediliyor ve oyuncular ile takımın hocası seçiliyor.

Sergio Agüro da sık sık oyunda bu bölümü kullanan futbolculardan biri.

Sergio Agüero ne yaptı?

FIFA oynarken yayınlarını paylaşan Manchester City’nin eski yıldızı Sergio Agüero, takımın hocasını seçmek için oyunun hediye ettiği paketi açtı.

Ancak gelen hoca, City’nin son yıllarda en büyük rakibi Liverpool Menajeri Jürgen Klopp’tan başkası değildi.

Alman hocanın profilini karşısında gören City efsanesinin yüzü bir hayli düştü.

Agüero'nun tepkisi sosyal medyada gülüşmelere neden oldu.