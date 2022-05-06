İZLE | Leicester City taraftarıyla alay eden Roma taraftarı kaza yaptı

UEFA Konferans Ligi yarı final eşleşmesinde Roma ile Leicester City karşı karşıya getiren maç öncesi ve sonrasında taraftarlar görüntüleri oldukça ilginçti.

İlk maçı İngiltere'de oynanmış ve rövanş karşılaşması İtalya'nın başkenti Roma'daydı.

Leicester'de oynanan maç 1-1 sonuçlanırken İngiliz ekibinin tur umutları İtalya'ya kalmıştı. Roma'ya akın eden İngiliz taraftarlar ise burada alışılmadık olaylarla da karşılaştı.

Bir Roma taraftarı, motosikletiyle trafikte ilerlerlen Leicester City taraftarlarını taşıyan otobüse dönerek onlarla alay ediyor. Sinirli ve alaycı şekilde Leicester City tarfatarına bağırıyor.

Ardından trafiğin durduğunu görmüyor ve önündeki arabaya hızlı bir şekilde çarpıyor.

Bu olayın çevredekilerin gülüşmesine sebep olduğunu görüyoruz.

Roma fan crashes while taunting Leicester fans



😂😂😂🔥🔥



pic.twitter.com/gGr9wwrVFj — Jerry Mancini (@jmancini8) May 6, 2022

Muhtemelen Roma taraftarı İtalyan vatandaş da "Son gülen iyi güler" dedi. Öyle ki Roma, Leicester City karşısında Abraham'ın attığı golle UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.

Roma ve Leicester taraftarı el ele

Ranieri'nin stadyumun dev ekranına gelmesiyle deplasman tribününde oturan Leicester City taraftarları ayağa kalktı ve eski teknik direktörlerini selamladı.

Bunu gören Roma taraftarları da Leicester City tarafına katıldı ve İtalyan teknik direktörü bağrına bastı.

Her iki takım taraftarlarının kendisini selamladığını gören Ranieri'nin ise gözlerinin dolduğu görüldü.

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