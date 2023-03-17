Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı taraftarlara karşı yapılan hareket sonrasında çok sinirlendi.

Galatasaray’ın Süper Lig’deki 14 maçlık yenilmezlik serisi Konya’da son bulurken ev sahibi takım, lidere karşı oynadığı mücadeleyi 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Konuk ekip, Rashica’nın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen Konya temsilcisi Soner ve Oğulcan’ın attığı gollerle lideri devirmeyi başardı.

İki takım arasında oynanan maçta sadece liderin yenilmezlik serisi sona ermedi, Konyaspor’un 10 maçlık kazanamama serisi de bitti.

Yeşil-beyazlı ekip 10 maç aranın ardından, Süper Lig’in liderini yenerek 3 puana ulaşmayı başardı.

Ne oldu?

Uzun süredir galibiyete hasret olan Konyalı futbolcular, ikinci golün sevincini yaşarken kaleci Sehic, sevinç gösterisini sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribüne doğru yaptı.

Sehic, yaptığı sevinçle Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin gol sevincini taklit ederek taraftarları kızdırdı.

Tam da o sırada kaptan Muslera, sinirden çılgına döndü ve Sehic’e doğru koşarak ona engel olmaya çalıştı.



İki kaleci arasında istenmeyen görüntüler ortaya çıkarken futbolcular araya girerek tartışmanın daha da büyümesini önlediler.

İki kalecinin tartışmasının ardından maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından hem Fernando Muslera hem de Sehic’e sarı kart çıktı.

Konyaspor kalecisi Sehic, Süper Lig’in ilk devresinde İstanbul’da oynan Galatasaray ile Konyaspor arasındaki maçta kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Galatasaray, aldığı bu yenilgiye rağmen ikinci sıradaki Fenerbahçe’den iki maç fazlasıyla 9 puanlık üstünlüğünü sürdürüyor.