İZLE | Kim Min-Jae, Napoli formasıyla golcü bir kimliğe büründü; son 5 maç 2 gol

İtalya Serie A'da 5. hafta karşılaşmaları devam ederken Spalletti'nin ekibi, Sarri'ye konuk oldu. Lazio, maçın henüz başında 4. dakikada Zaccagni'nin ayağından bulduğu golle öne geçti.
Ancak Napoli, skoru 1-1'e getiren golü Türk ve özellikle Fenerbahçeli futbolseverlerin sevgilisi Kim Min-Jae ile buldu.
Kim Min Jae, 38. dakikada Zielinski'nin kornerden açtığı ortada düzgün bir kafa vuruşuyla ağları sarstı.
Kim Min-jae Atmaya Devam Ediyor! 🔥🚀 #WeAreCalcio #LazioNapoli #SerieATIM @orkunco @dorukeskin pic.twitter.com/yIGlbCtWP2— S Sport (@ssporttr) September 3, 2022
Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'deki sezonunun aksine Napoli'deki kariyerine golcü bir kimlikle başlamış oldu. Kim Min Jae Serie A'da çıktığı 5 maçta 2 gol atmış durumda.
Öte yandan 26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.
Spaletti, Kim Min-jae hakkında ne söylemişti?
Napoli Teknik Direktörü Spaletti, geçtiğimiz günlerde Kim Min-Jae hakkında şunları söylemişti: "Kim, Napoli seviyesinde bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi savunmasına uygun."
La Gazzetta dello Sport'a Kim'in transferinden önce konuşan Napoli'nin efsane savunmacısı Paolo Cannavaro ise şunları söylemişti: "Kim gerçekten çok iyi bir oyuncu. Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve güvenilir."
"Koulibaly gibi bir oyuncunun alternatifi olarak beni ikna eden bir seçenek. Koreli oyuncuları seviyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar."