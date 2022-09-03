İZLE | Kim Min-Jae, Napoli formasıyla golcü bir kimliğe büründü; son 5 maç 2 gol

26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.

İtalya Serie A'da 5. hafta karşılaşmaları devam ederken Spalletti'nin ekibi, Sarri'ye konuk oldu. Lazio, maçın henüz başında 4. dakikada Zaccagni'nin ayağından bulduğu golle öne geçti.

Ancak Napoli, skoru 1-1'e getiren golü Türk ve özellikle Fenerbahçeli futbolseverlerin sevgilisi Kim Min-Jae ile buldu.

Kim Min Jae, 38. dakikada Zielinski'nin kornerden açtığı ortada düzgün bir kafa vuruşuyla ağları sarstı.

Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'deki sezonunun aksine Napoli'deki kariyerine golcü bir kimlikle başlamış oldu. Kim Min Jae Serie A'da çıktığı 5 maçta 2 gol atmış durumda.

Öte yandan 26 yaşındaki savunmacı, sadece attığı gollerle değil savunmadaki performansı ve takıma çabuk adapte olmasıyla dikkat çekiyor.

Spaletti, Kim Min-jae hakkında ne söylemişti?

Napoli Teknik Direktörü Spaletti, geçtiğimiz günlerde Kim Min-Jae hakkında şunları söylemişti: "Kim, Napoli seviyesinde bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi savunmasına uygun."

La Gazzetta dello Sport'a Kim'in transferinden önce konuşan Napoli'nin efsane savunmacısı Paolo Cannavaro ise şunları söylemişti: "Kim gerçekten çok iyi bir oyuncu. Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve güvenilir."

"Koulibaly gibi bir oyuncunun alternatifi olarak beni ikna eden bir seçenek. Koreli oyuncuları seviyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar."