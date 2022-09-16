Hakemlerin karar vermeye yardımcı olmak için video görüntüleri kullanması yeni bir şey değil, ancak bu kez tarz biraz farklı olmuş!

Taraftar, maçı videoya çekti

Maç yetkilileri videoyu izledi

Gol kararı değişti

NE OLDU? Sırbistan veya Bosna-Hersek'te gerçekleşen olay, sosyal medyada viral haline geldi. Amatör bir karşılaşmada golün iptalinin ardından itirazlar üzerine kenara gelen hakem, taraftarın telefonundan pozisyonu izledi ve iptal kararını bozup golü verdi. Golü geçerli olan takımım oyuncularının ise sevinci görülmeye değer.

DAHA BÜYÜK RESİM: Artık farkında olmadan bir trend başlamış olabilir. Muhtemelen dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, şüpheli bir karar verildikten sonra maç yetkililerini telefon görüntülerini izlemeye çağıracaklar!