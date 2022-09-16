- Taraftar, maçı videoya çekti
- Maç yetkilileri videoyu izledi
- Gol kararı değişti
NE OLDU? Sırbistan veya Bosna-Hersek'te gerçekleşen olay, sosyal medyada viral haline geldi. Amatör bir karşılaşmada golün iptalinin ardından itirazlar üzerine kenara gelen hakem, taraftarın telefonundan pozisyonu izledi ve iptal kararını bozup golü verdi. Golü geçerli olan takımım oyuncularının ise sevinci görülmeye değer.
Var kod nas pic.twitter.com/Hpswvzn7CU— Hide Nakaa (@hidenakaa) September 15, 2022
DAHA BÜYÜK RESİM: Artık farkında olmadan bir trend başlamış olabilir. Muhtemelen dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, şüpheli bir karar verildikten sonra maç yetkililerini telefon görüntülerini izlemeye çağıracaklar!