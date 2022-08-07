Belçikalı yıldız, mizah yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens, saha içinde olduğu kadar saha dışında da oldukça yetenekli.

Yıldız oyuncu, her zaman şakalarıyla dikkat çekmeyi başardı. Özellikle Napoli formasıyla bir pozisyonda yere düşmesinin ardından, kendi kendini kaldırır gibi yaptığı hareket viral olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelir gelmez sıcak kanlılığını gösterdi.

Dries Mertens ne söyledi?

GS TV'ye röportaj veren Mertens, muhabirin, "Türkiye ve İstanbul'a hoş geldin. Nasıl hissediyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ederim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Sen nasılsın? Mutlu musun? Torreira geldiği için mutlu musun? İyi oyuncu, değil mi?"

Bu konuşmanın ardından yıldız futbolcu ve muhabir arasında gülüşmeler yaşandı.

Dries Mertens'in kariyeri

Futbola Anderlecht altyapısında başlayan Mertens, yurt dışına ilk kez 2006'da çıktı ve Hollanda'nın AGOVV Apeldoorn takımına transfer oldu.

Daha sonra Utrecht ve PSV Eindhoven'da forma giyen Belçikalı futbolcu, 2013'ten 2022 yazına kadar Napoli'de top koşturdu ve kulübün efsanelerinden biri oldu.

Mertens, mavi formayla 396 maça çıktı ve 148 gol atıp 90 da asist yaptı.