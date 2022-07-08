İZLE | Galatasaray'da antrenman sonrasında Müslüm Gürses keyfi
2022/23 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Bad Waltersdorf bölgesinde yaptığı kampla başlayan Galatasaray'da moraller yerinde.
İstanbul'dan özel uçakla Graz şehrine hareket eden ve buradan kara yoluyla kamp yerine geçen sarı kırmızılı kafileye gurbetçi taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı oyuncuların antrenman sonrasındaki müzik seçimi ise dikkat çekti.
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İZLE | Antrenman bitiminde Müslüm Gürses dinlediler
Sezon hazırlıklarının ilk ayağını 19 Temmuz'a kadar Avusturya'da sürdürecek olan Galatasaray dört hazırlık maçı yapacak.
Sarı kırmızılılar, 9 Temmuz Cumartesi günü 20.30'da Sturm Graz'la, 3 Temmuz Çarşamba günü 20.00'de Macaristan temsilcisi MOL Fehervar'la, 16 Temmuz Cumartesi günü 20.00'de Çek Cumhuriyeti ekibi Sigma Olomouc'la, 19 Temmuz Salı günü 19.00'da ise aynı ülkeden Çekya Pardubice'yle karşılaşacak.
Ardından İstanbul'a dönecek olan Galatasaray ikinci yurt dışı kampına kadar çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürecek.
Marcao kampa katılmadı
Sevilla'ya transferi an meselesi olan Brezilyalı stoper Avusturya kampına götürülmedi. GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Sevilla, Marcao için Galatasaray'a çeşitli bonuslarla birlikte 14 milyon euro ödeyecek.
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sacha Boey'in yanı sıra Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Atalay Babacan da kamp kadrosunda yer almıyor.Daha fazla okuma