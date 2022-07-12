İZLE | Galatasaray antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik

Sezon öncesi kampında yaşanan tartışmanın ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan açıklama geldi.

Patrick van Aanholt ile antrenmanda yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, olayın 'basında farklı yansıtıldığını' ve 'kavga etmediklerini' açıkladı.

2022/23 sezonu için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sabah idmanına beklenmedik görüntüler damga vurdu.

Kerem ile Van Aanholt arasında neler yaşandı?

Ajansspor'un haberine göre; gerginlik Patrick Van Aanholt'un bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na tabanla müdahale etmesiyle başladı.

Sözlü atışmanın ardından tansiyon bir anda yükselirken iki oyuncu karşı karşıya geldi. Diğer Galatasaraylı futbolcuların araya girmesiyle Kerem ve Van Aanholt yatıştırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre ise; antrenmandan kısa süre sonra bir araya gelen Kerem ve Van Aanholt yaşananlar hakkında konuştu ve barıştı.

🏃‍♂️ Galatasaray antrenmanında gerginlik 📹



⚽️ 5'e 2 pas çalışması sırasında Van Aanholt'un müdahalesi sonrası Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı.



🗣️ Sözlü tartışma yaşayan iki futbolcu, birbirlerinin üzerine yürüdü.



➡️ Araya giren diğer futbolcular, gerginliğin büyümesini önledi. pic.twitter.com/TGMbIaEUJl — AA SPOR (@aa_spor) July 12, 2022

"Sevgi ve saygı bakidir"

Kerem Aktürkoğlu konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

"Bu sabah antrenmanda ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren bir kavga' olarak lanse edilmiş. Biz, aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğini ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir, ancak aramızdaki sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir."

Patrick van Aanholt ise Instagram hesabından bir antrenman fotoğrafı paylaşarak, "Neler oluyor?" notunu düştü.