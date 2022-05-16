İZLE | Galatasaray'a attığı gole sevinmeyen Yunus Akgün tribünlerden alkış aldı

Sezon başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, Galatasaray deplasmanında kaydettiği gole sevinmedi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün dokuzuncu dakikada attığı golle öne geçmeyi başardı.

30. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın soyunma odasına eşitlikle girmesini sağladı.

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Galatasaray tribünleri, attığı gole sevinmeyen Yunus'u alkışlarla onore etti.

Bu sezon Süper Lig'de 33 maçta sekiz gol ve sekiz asistle oynayan Yunus Akgün, Türkiye Kupası'nda ise dört maçta bir gol, altı asist üretti.

Yunus Akgün ligin ilk yarısında Adana'da oynanan maçta Galatasaray filelerini iki kez havalandırarak takımını 2-0'lık galibiyete taşımıştı.

Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak gösterilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Galatasaray altyapısından yetişti.

Geçen sezon da Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, 1. Lig'de 28 maçta beş gol, üç asistle oynayarak takımının Süper Lig'e yükselmesine katkıda bulunmuştu.

Vargas'la harika bir uyum yakaladı

Yunus Akgün'ün bu sezon ligde attığı sekiz golün altısında pası veren oyuncu Matias Vargas'tı. Vargas ligde aynı oyuncuya en fazla asist yapan isim konumunda.

25 yaşındaki Arjantinli de tıpkı Yunus Akgün gibi kiralık olarak Adana Demirspor forması giyiyor. Sezon başında La Liga ekibi Espanyol'dan kiralanan Vargas, verdiği 12 gol pasıyla Süper Lig asist krallığında üçüncü sırada.