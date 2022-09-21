27 yaşındaki futbolcu, gönlündeki Türk futbol kulübünü belli etmekten çekinmedi.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen Kevin Mbabu, tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı.

Millî arada İsviçre Millî Takımı'nın kampına katılan Kongo asıllı sağ bek, bir Türk taraftarın sorusunu yanıtladı.

Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlara imza dağıtan Mbabu, bu esnada Türk taraftarın 'Galatasaray mı Fenerbahçe mi?' sorusuna gülümseyip 'Beşiktaş' yanıtını verdi.

Kevin Mbabu'nun kariyeri

Futbola İsviçre'de başlayan sağ bek, Servette kulübünde forma giydikten sonra sırasıyla Newcastle United, Glasgow Rangers, Young Boys ve Wolfsburg'da oynadı.

Bundesliga'daki performansıyla beğeni toplayan Mbabu'nun bir sonraki durağı İngiltere Premier Lig oldu ve Fulham, 2022'de 5.5 milyon euro ödeyerek oyuncuya imza attırdı.

Mbabu, Fulham formasıyla bu sezon çıktığı beş maçta bir asist yapmayı başardı.