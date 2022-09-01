İZLE | Fernando Muslera ve Lucas Torreira, CZN Burak ile halay çekti

Galatasaray'ın iki yıldızı, 'CZN Burak' ile doyasıya eğlendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, Türkiye'ye çabuk adapte olmuş gibi görünüyor.

Uruguaylı orta saha, vatandaşı Fernando Muslera ile birlikte 'CZN Burak' adıyla bilinen fenomen işletmeci ile bir araya geldi.

İki futbolcu, ünlü isim ile halay çekip doyasıya eğlendi.

Lucas Torreira'yı ne bekliyor?

Yaz transfer döneminde 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayı üç kez giydi.

Galatasaray, 5 Eylül Pazartesi günü, Torreira'nın bir sakatlık olmaması durumunda muhtemelen ilk 11'de başlayacağı maçta Gaziantepn FK'yi konuk edecek.