İZLE | Fenerbahçe taraftarları, Dinamo Kiev'in golünün ardından Putin lehine tezahürat yaptı

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırladı.

Sarı lacivertliler etkili başladığı maçta önce İsmail Yüksek'in kırmızı kart görmesi sonra da golün gelmesiyle moral olarak iyice düştü. Ancak maçın bitimine 1 dakika kala skoru Szalai ile eşitledi ve karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

İkinci uzatma devresinde 114. dakikada eski bir Fenerbahçeli Karavaev'in attığı golle sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ve Devler Ligi'ne hasreti 14 yıla çıktı.

Ancak karşılaşmada yaşanan bir olay maçın önüne geçti.

Ne yaşandı?

Dinamo Kiev, 57. dakikada Buyalskiy'nin attığı golle öne geçerken her şey o anda başladı.

Ukraynalı oyuncu, golün ardından tribünlere dönerek sarı lacivertli taraftarları kışkırtmaya çalıştı.

Fenerbahçe taraftarları, bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Putin'in lehine tezahüratlarda bulundu.

Bu görüntüler sosyal medyada da hızla yayılırken hoş karşılanmadı.

Birkaç dakika tezahüratlar devam ederken bazı taraftarlar da yaşanan bu olaya tepki gösterdi ve Ukrayna'ya desteğini sundu.

Karşılaşmanın ardında Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Putin lehine yapılan tezahüratları gerekçe göstererek basın toplantısına çıkmayı reddetti.

Şimdi ne olacak?

Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisine elendiği için Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek.

Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi Çekya temsilcisi Slovacko olacak.

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