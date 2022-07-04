İZLE | Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jay-Jay Okocha, Yobo'nun jübile maçında döktürünce Eto'o, Okocha'nın oyundan alınmasını istedi

Yobo'yu onurlandırmak için yapılan karşılaşmada oldukça yakından tanıdığımız isimler sahne almıştı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Joseph Yobo'ya 2016 yılında jübile maçı düzenlenmişti.

Karşılaşmadan 6 yıl sonra ortaya çıkan görüntüler ise futbolseverlerin içini ısıttı. Yobo'yu onurlandırmak için yapılan bu mücadelede Nijerya Karması ile Dünya Karması karşı karşıya gelmişti.

Maça ise yine bir eski Fenerbahçeli Nijeryalı yıldız Jay-Jay Okocha damga vurdu. Eski günlerinden esintiler sunan Okocha, adeta gözlerin pasını sildi. Yaptığı estetik hareketlerle futbolda özlediğimiz anları bize sunan Okocha'ya ise rakip takımın tepkisi vardı.

Bir dönem ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen dünyaca ünlü Samuel Eto'o, Okocha'nın hareketlerine sinirlendi ve oyundan alınmasını talep etti. Karşılaşma, eğlenceli anlara sahne olurken yine bir Fenerbahçeli Emmanuel Emenike de yaptığı hat-trick ile maça damga vurdu.

Okocha, yapılan özel hazırlık maçında öyle bir top oynamış ki, Eto oyundan alınmasını talep etmiş:))



Oynanan maçta Emenike, Appiah gibi tanıdık isimler de var:) pic.twitter.com/MDsodwfdnB — Ernesto (@fenernesto) July 3, 2022

Ne söylendi?

Yobo karşılaşmadan sonra jübile maçını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Sakatlık nedeniyle futbolu kaçırdım, uzun süredir ilk defa futbol oynuyorum. Bu kadar yüksek yoğunlukta oynayabileceğimi hiç bilmiyordum. Bugünü kutluyorum, kutsanmış hissediyorum".

“Bu fırsat için kendimi harika hissediyorum, büyük destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Rivers Eyaleti hükümeti, Moyes, Eto'o ve gelen herkes. Etkinlik, ülkem için ne yaptığımın farkına varmamı sağlıyor, hayranlarıma büyük katılımları için teşekkür ediyorum.”

Karşılaşmada kimler vardı?

Yobo'yu onurlandırmak için yapılan bu karşılaşmada oldukça yakından tanıdığımız isimler sahne almıştı.

Başta Samuel Eto'o, Appiah ve Emenike gibi yıldızlar forma giyerken Avrupa futbolunan da yıldızılar Yobo'nun yanında yer aaldı.

Kolo Toure de karşılaşmada forma giyerken şimdilerde West Ham menajeri olan David Moyes da davet edilmişti.

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