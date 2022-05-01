Ligde kalma mücadelesi veren Everton'a gönül veren futbolseverler, kritik Chelsea maçı öncesinde rakip oyuncuların konakladığı otele bir gece ziyareti düzenledi.

Maç günü erken saatlerde stadyumun önünde toplanan taraftarlar, takım otobüsünü coşkulu bir şekilde karşılayarak oyunculara moral aşılamaya çalıştı.

Thomas Tuchel'in öğrencilerini düşme hattındaki Everton'a konuk olacakları mücadelede uykulu gözlerle izleyebiliriz.

İZLE | Everton taraftarlarının havai fişekli ziyareti

Everton fans setting fireworks off outside the hilton Hotel where chelsea players are currently staying .



2:40am atm. Been going on about hour and a half. pic.twitter.com/8mDv5FyW0N — Kaehian Simmonds (@KAEHIAN_B_S) May 1, 2022

Takımlarını böyle karşıladılar

Evertonlılar hayati önem taşıyan karşılaşma öncesinde tabiri caizse yeri göğü maviye boyadı.

Goodison Park çevresinde toplanan ve meşaleler yakan kalabalık grup bugün stadyumda oyuncuları ne kadar ateşli bir atmosfer beklediğinin sinyalini verdi.

The Everton team bus is on its way. pic.twitter.com/W1CjoHcgmK — Tony Scott (@Tony_Scott11) May 1, 2022

Everton 2022/23 sezonunda Premier Lig'de olacak mı?

Hem İngiltere Futbol Ligi'nin, hem de Premier Lig'in kurucu üyeleri arasında yer alan Everton 71 yıldır hiç küme düşmedi.

Ancak bu sezon bir türlü istediği formu yakalayamayan takım, Burnley'nin son haftalarda yakaladığı çıkışa kendini düşme hattında buldu.

Sezona Rafa Benitez yönetiminde giren Everton, kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine giderek Frank Lampard'ı göreve getirmişti.

Ligde Lampard yönetiminde çıktığı 12 maçta üç galibiyet, bir beraberlik, sekiz mağlubiyet alan Everton; Chelsea mücadelesinin ardından sırasıyla Leicester, Watford, Brentford, Crystal Palace ve Arsenal'la karşılaşacak.