İZLE | Enner Valencia, Jorge Jesus'un basın toplantısına girip hocası ile vedalaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısında eğlenceli anlar yaşandı.

2022 Dünya Kupası arası öncesindeki son maçında evinde Giresunspor'la karşılaşan Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 mağlup tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un düzenlediği basın toplantısında ise davetsiz bir misafir vardı.

Portekizli hoca konuşurken Enner Valencia, bir anda toplantı salonuna giriş yaptı ve hocası ile selamlaşıp ona veda etti.

Ekvadorlu yıldızın sırtını sıvazlayan Jesus, basın mensuplarına dönerek oyuncuyu işaret etti ve "Katar'a Dünya Kupası'na gidiyor" dedi.

Valencia, pazartesi günü açıklanacak olan Ekvador kadrosundaki yerini alacak ve Dünya Kupası'nda forma şansı bulacak.

Dünya Kupası'na gitmek üzere Fenerbahçe kafilesinden ayrılan Enner Valencia, basın toplantısına gelerek Jorge Jesus'a veda etti.pic.twitter.com/wb5nDfKnxN — De Marke Sports (@demarkesports) November 12, 2022

Jorge Jesus başka ne söyledi?

Tecrübeli hoca, Giresunspor mağlubiyeti ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Neden beklemiyorduk, çünkü maça iyi başlamıştık. Hem ofansta, hem de defansta baskılı bir oyun sergiliyorduk.

"11’e 11'ken rakibimiz neredeyse kalemize hiç gelemedi. İlk 45 dakikada iyi seviyede oyun sergiledik. İkinci yarıya başladığımızda 10 kişi olmamıza rağmen yine iyi bir oyun sergiliyorduk, önde basmaya devam ediyorduk.

"Sahada oyuna baktığımızda 10 kişi olduğumuz fark edilmiyordu ama sonrasında iki gol yedik. Bir tanesi ikinci bir top sonrası gelen goldü, diğerinde de Serdar Aziz yere düştü.

"Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor, bazı şeyleri kontrol edemeyebiliyorsunuz ama takımım bugün iyi mücadele sergiledi. Hâlâ ligde birinci sıradayız.

"Bu sene ligde iki mağlubiyetimiz var. Bir tane de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mağlubiyet aldık. Bu üç mağlubiyetimizde de maçlarda 10 kişi kaldık.

"Bu da gösteriyor ki bizim bir maçı kaybedebilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor. Kolay değil tabii ki ama oyuncularım iyi mücadele gösterdi.”