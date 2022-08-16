Belçikalı yıldız, İstanbul'da kahvaltı için kaymak ve tereyağın meşhur olduğu işletmeyi seçti.

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, yeme içme konusunda birilerinden tavsiye almış gibi görünüyor.

Yıldız futbolcu, İstanbul Kumkapı'da bulunan meşhur kahvaltıcılardan biri olan Boris'in Yeri isimli mekânda eşiyle birlikte kahvaltı yaparken görüntülendi.

Mertens, bal kaymak yerken yanında çay tüketmeyi de ihmal etmedi.

Dries Mertens'in gittiği mekân popüler mi?

Sosyal medya kullanıcıları, tecrübeli kanat oyuncusunun gittiği mekânı sıradan bir yer zannetti fakat öyle değil. Ünlür Gurme Vedat Milor, kendi internet sitesinde Mertens'in kahvaltı yaptığı mekân hakkında şunları söylüyor:

"Nesli tükenmekte olan tarihi bir kahvaltı mekânı da bu. Kumkapı’nın en eski meyhanelerinden biri olan Kör Agop’un yakınında. 1936’da Boris Bey açmış burayı ve 1996’da hayata gözlerini yumana kadar işletmiş.

"Boris Bey zamanında kaymak, tereyağı, kadayıf ve yoğurtlarını kendileri yaparlarmış. Bu gelenek aynen devam ediyor. Kaymakları çok iyi. Manda sütünden.

"Sinop ve Kastamonu’dan gelen bal iyi. Tereyağı mis gibi. Gene kendi üretimleri olan gül reçelini de çok sevdim. Ne yapın edin, bol kaymaklı ve iyice karamelize olmuş ekmek kadayıflarını denemeden buradan ayrılmayın.

"Peki bu kahvaltının yanında ne içilir? Çaya itirazım yok tabii ama pastörize edilmemiş inek sütünün tadına bakmak (süte alerjisi olan veya vegan okuyucularım dışında) elzem!"