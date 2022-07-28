Alman kaleci sezonun ilk maçında utanç verici bir anın kahramanı oldu.

Borussia Dortmund II kalecisi Luca Unbehaun, takımının Wehen Wiesbaden ile oynadığı maçta rakip forvet Gustaf Nilsson'a adeta bir gol hediye etti.

Almanya Üçüncü Ligi'nde 2022/23 sezonunun açılış haftasında BRITA Arena'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Unbehaun'un hatasıyla geriye düşen Dortmund, Rodney Elongo-Yombo'nun 77. dakikada bulduğu golle bir puanı kurtarmayı başardı.

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56. dakikada, rakibin ceza sahasına gönderdiği uzun topu zorlanmadan kontrol eden Unbehaun hakemin oyunu durdurduğunu düşünerek topu yere bıraktı.

Topu önünde bulan Nilsson da ilk anda oyunun devam ettiğini anlamadı, fakat hakemin 'oynayın' işaretini gördükten sonra hareketlenerek topu ağlarla buluşturdu.

Dortmund teknik direktörü ne söyledi?

Unbehaun'un hatasına anlam vermekte güçlük çeken teknik direktör Christian Preusser, sahadan bir puanla ayrılarak tarihe geçmekten kurtulduklarını belirtti.

"Onunla ne duyduğu hakkında konuşmam gerekiyor. İyi ki maçı kaybetmedik. Yoksa bu pozisyon tarihe geçerdi."

Bir önceki pozisyonda faul beklediği için durakladığını söyleyen Nilsson ise golü şans eseri attığını kabul etti.

"Çılgıncaydı. Rakibim tarafından çekildiğim için hakeme itiraz ediyordum. Birden herkes 'yürü, yürü' diye bağırmaya başladı. Sonra golü attım. Aslında hakeme kızgındım."

"Bu çılgıncaydı. Birden durumun farkına vardım. Biraz şanslıydım."