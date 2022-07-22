Liverpool formasıyla ilk gollerini atan Uruguaylı, Klopp'un tabiriyle 'kusursuz bir gece' geçirdi.

Merseyside ekibinin Benfica'dan 75 milyon euro'ya transfer ettiği Darwin Nunez, yeni takımuyla çıktığı üçüncü hazırlık maçında golle tanıştı.

Liverpool'un RB Leipzig'i 5-0 mağlup ettiği maçta ikinci yarının başında oyuna dahil olan 23 yaşındaki forvet maça damga vurdu.

İlk gol sekizinci dakikada Mohamed Salah'tan gelirken, Nunez biri penaltıdan olmak üzere dört kez fileleri havalandırdı.

Haaland ile rekabeti heyecanla bekleniyor

Bu sezon Premier Lig'deki en büyük bireysel çekişme Nunez ile Manchester City'nin Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland arasında yaşanacak.

Üstelik İngiltere'de sezon, 30 Temmuz'da Liverpool ile Manchester City arasında oynanacak Community Shield maçıyla açılacak.

Kimin daha fazla gol atacağı tartışıladursun; Nunez, Leipzig karşısında sergilediği performansla sezona hızlı gireceğinin sinyallerini verdi.

Klopp ne söyledi?

Alman teknik adama göre, Nunez bu performansıyla kendisine ödenen bonservisi haketmediği yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

"Bu hiç kuşkusuz tartışmalara son vermenin en iyi yolu."

"Çok para ödenen oyuncuların hiç baskı hissetmediğini zannediyoruz. Onlar da bizim gibi birer insan ve ilk andan itibaren mükemmel olmalarını bekleyemezsiniz."

"Yeni jenerasyondaki futbolcular sosyal medyada yazılanları okuyor, bu akıllıca değil, ama yine de yapıyorlar. Bu da kendilerini göstermek için acele etmelerine neden oluyor."

"Nunez geçmişte ve şu anda sahip olduklarımızdan farklı tipte bir oyuncu ve gerçekten iyi bir santrafor."

"Elbette bu onun için kusursuz bir geceydi."