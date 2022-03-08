İZLE | Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini yapmaya çalışırken hastanelik oldu

Cristiano Ronaldo'nun markası haline gelen ve 'Siu' nidasıyla hafızalara kazınan meşhur gol sevincini yapmak herkesin harcı değil.

Halı sahada attığı golün coşkusuna fazla kapılan bir adam bunu ne yazık ki acı verici bir şekilde öğrendi.

Penaltıdan fileleri havalandıran talihsiz futbolsever, 'Siu' sevincini yapmaya çalışırken dengesini kaybedince sol ayağının üzerine tehlikeli bir şekilde indi.

Tedavi için soluğu hastanede alan adamın moralini bu kaza bile bozamadı. Ronaldo hayranı futbolsever, geceyi hastane koltuğunda pizza keyfi yaparak noktaladı.

JAJAJAJAJAJAJA JAJAJAJAJAJAJA NOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/oicDZT893N — The League + (@LeagueOfi) March 5, 2022

Ronaldo'nun 'Siu' sevinci nasıl ortaya çıktı?

Ronaldo'nun gollerin ardından yaptığı bu ilginç kutlamanın çıkış noktası merak konusu olmuştu.

'Siu' sevincini 2013'te Real Madrid'in Chelsea'yle oynadığı bir hazırlık maçında icat eden 37 yaşındaki oyuncu şöyle anlatıyor:

"Real Madrid'deyken kazandığımızda herkes 'evet' anlamına gelen 'si' kelimesini söylüyordu. Onlar 'siiiii' dedikçe ben de söylemeye başladım. Sebebini bilmiyorum, kendiliğinden oldu."

"ABD'de Chelsea ile oynuyorduk ve attığım golün ardından birdenbire bu gol sevinci ortaya çıktı. Açıkçası o anda içimden gelmişti.

"O günden sonra bunu daha fazla yapmaya başladım. Seyirciler de beni gördüklerinde 'Cristiano, siiiiiuuuuu' diyordu."

"Bu sevinç insanlara beni hatırlatıyor. Demek ki iyi bir şey, yapmaya devam etmeliyim diye düşündüm.

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