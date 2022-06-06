İZLE | Cristiano Ronaldo İsviçre karşısında iki gol bulurken annesi gözyaşlarına boğuldu

Birkaç kez Portekizli yıldız, yaşlı annesinin sağlığından endişelendiği için 'büyük' maçlarını izlemesine izin vermediğini açıklamıştı.

Resmi olarak, Ronaldo'dan daha fazla gol atan hiçbir futbolcu yok.

37 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar 20 yıllık kariyerinde kulüp ve milli takımda toplam 806. gol kaydetti.

Uluslararası alanda erkekler rekorunu geçen yıl Eylül ayında kırdı ve geçen hafta Portekiz'in İspanya ile oynadığı maçı kaçırmasına rağmen yavaşlama belirtisi göstermiyor.

Pazar günü Portekiz, Uluslar Ligi'nde İsviçre ile karşı karşıya gelirken, Ronaldo 4-0'lık galibiyette iki gol attı.

Gol attığını görmek pek yeni olmasa da bu iki gol annesini tribünlerde gözyaşları içinde bıraktı.

Bu gerçekten çok tatlı. Şüphesiz gördüğü tüm bu gollerden sonra hala duygusallaşıyor.

Ronaldo, attığı golü annesine armağan ederken Dolores, daha da duygusallaştı.

Stadyumda izlemeye izin yok

Aslında annesi Ronaldo'yu pek fazla stadyumda izleyemiyor.

Birkaç kez Portekizli yıldız, yaşlı annesinin sağlığından endişelendiği için 'büyük' maçlarını izlemesine izin vermediğini açıklamıştı.

Kısmen şaka yapıyordu. Ancak aynı zamanda, bir Uluslar Ligi grup maçında birkaç gole verdiği tepkiyi göz önünde bulundurursak, bunu neden söylediğini anlamak da kolay.

Öte yandan gecenin en çok konuşulan haberi ise rakibi Lionel Messi'nin yaptıklarıydı.

Arjantin'in Estonya'yı 5-0 yendiği maçta Messi mükemmel bir form yakalayarak takımının tüm gollerine imzasını attı.

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