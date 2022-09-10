İZLE | Cadiz oyuncusu Mari, Barcelona maçı sırasında hastalanan taraftara sedye taşımaya yardım etti

Cadiz oyuncusu Jose Mari, Cumartesi günü hastaneye kaldırılan bir taraftarın sedyeyle taşınmasına yardım etti.

La Liga maçı, kalabalıktaki acil durum nedeniyle durduruldu

Cadiz orta saha oyuncusu, hakemlere yardım etmek için koştu

Taraftarın hastaneye kaldırılmasının ardından maç devam etti

NE OLDU? Cadiz'in Barcelona ile oynadığı iç saha maçı, tribünlerdeki acil durum nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı. Mari, kişinin hastaneye götürülebilmesi için kalabalığın içine sedyeyi taşıyan görevliye yardım etti. Kaleci Jeremias Ledesma da ilk yardım çantasını tribünlere koşarak götürdü.

BÜYÜK RESİM: Maç, hakem tarafından oyunculara sahadan çıkma emri verilmeden önce birkaç dakika durduruldu. Ancak Cadiz başkanı Manuel Vizcaino'nun seyircinin stabilize olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söylemesinin ardından maçın devam etmesine izin verildi.

BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Cadiz'deki maçın ardından Katalan ekibi, dikkatlerini hafta ortası Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e çevirecek. Bu arada Cadiz, bir sonraki hafta Valladolid ile karşılaşacak.