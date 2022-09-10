İZLE | Burak Yılmaz'ın asistinde Oğuzhan Özyakup, yeni takımı Fortuna Sittard'da çıktığı ilk maçta harika bir gole imza attı

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'daki günlerine iyi bir performansla başlamış görünüyor.

Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'de NEC Nijmegen ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken karşılaşmaya Türk futbolcular damga vurdu.

Beşiktaş'ta sözleşmesi bittikten sonra futbola başladığı ülke olan Hollanda'ya geri dönen Oğuzhan Özyakup attığı golle herkesi kendine hayran bıraktı.

Burak Yılmaz'dan aldığı pasla uzaktan nefis bir şut çeken Özyakup, Fortuna Sittard kariyerinde çıktığı ilk maçta gol atmış oldu.

Öte yandan geçen sezonu Gaziantep Futbol Kulübü'nde geçiren Doğan Erdoğan, karşılaşmanın 89. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son sıradalar

Burak Yılmaz'ın oyuncu-antrenör olarak yer aldığı takım, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor.

Bu sezon çıktığı ilk 5 maçta puan dahi alamayan Fortuna Sittard, ilk puanını NEC Nijmegen deplasmanında alırken Oğuzhan Özyakup da takımına 1 puan kazandırmış oldu.

90+5'te gol yiyerek ilk 3 puanını son dakikada elinden kaçıran yeşil sarılı ekip, gelecek haftalarda Özyakup'un da katkısıyla ligde kalmayı umuyor.