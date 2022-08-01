Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes, İstanbul'da olay çıkardı.
DHA'nın haberine göre Portekizli orta saha, Kuruçeşme'de bir eğlence mekânından çıktıktan sonra görüntü alan Beyaz TV muhabirini darp etti.
Görüntülerde ilk önce oyuncunun menajerinin, ardından da Fernandes'in gazeteciye fiziksel temasta bulunduğu görülüyor.
🔺#ManuelFernandes ve menajerinin Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'a saldırdığı anlar kamerada... pic.twitter.com/DRvOeKvJEq— Cadde Milliyet (@CaddeMilliyet) August 1, 2022
Manuel Fernandes neden İstanbul'da?
Kariyerine İran'ın Sepahan FC kulübünde devam eden Fernandes, takımıyla birlikte Kocaeli'ne kampa geldi. Portekizli futbolcunun kamptan ayrılarak kız arkadaşıyla birlikte Kuruçeşme'deki eğlence mekanına gittiği bilgisine ulaşıldı.
Bu arada darp edilen gazeteci Mustafa Ağdağ, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikâyetçi oldu.
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