36 yaşındaki oyuncu, bir eğlence mekânından çıkarken görüntü alan muhabire fiziksel şiddet uyguladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Manuel Fernandes, İstanbul'da olay çıkardı.

DHA'nın haberine göre Portekizli orta saha, Kuruçeşme'de bir eğlence mekânından çıktıktan sonra görüntü alan Beyaz TV muhabirini darp etti.

Görüntülerde ilk önce oyuncunun menajerinin, ardından da Fernandes'in gazeteciye fiziksel temasta bulunduğu görülüyor.

Manuel Fernandes neden İstanbul'da?

Kariyerine İran'ın Sepahan FC kulübünde devam eden Fernandes, takımıyla birlikte Kocaeli'ne kampa geldi. Portekizli futbolcunun kamptan ayrılarak kız arkadaşıyla birlikte Kuruçeşme'deki eğlence mekanına gittiği bilgisine ulaşıldı.

Bu arada darp edilen gazeteci Mustafa Ağdağ, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve şikâyetçi oldu.

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