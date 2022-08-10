Hollandalı oyuncu, maaşıyla ilgili bazı söylemlerin ardından Barcelonalı taraftarın gazabına uğradı.

Yaz transfer dönemi başladığından beri, takımdan ayrılması gündemde olan Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, tuhaf bir olayın kurbanı oldu.

Hollandalı oyuncu, arabasıyla geçtiği sırada bir Barcelona taraftarı yıldız orta saha oyuncusuna hoş olmayan bir şekilde bağırdı ve maaşını düşürmesini talep etti.

Ancak, bu isteğini küfürlü bir şekilde dile getirmekten çekinmedi.

Covid-19 salgını sırasında büyük borç batağına saplanan kulübün, 2019 yılında De Jong ile yaptığı sözleşme şu anda fazlasıyla sorgulanıyor.

Ve tüm bu söylentiler arasında, maaşını düşürmeye yanaşmayan Hollandalı yıldızın Manchester United'a transfer olabileceği aktarılıyor.

Where will De Jong be playing his club football this season? Barcelona

Manchester United

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Ne yaşandı?

Frenkie de Jong, arabasıyla geçtiği sırada İspanyol taraftar kendi dilinde bağırarak Hollandalı oyuncuyu hedef aldı ve şu ifadeleri kullandı:

"Maaşını düşür, k*ltak!"

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Taraftarların büyük bir çoğunluğu, Barcelona'nın yeni transferler için orta saha oyuncusunun ayrılmasına veya maaşında kesintiye gitmesi gerektiğine dair düşüncelere sahip.

Bu konuda, kulüp yetkililerinin bazı söylemlerinden de etkilenmiş gibi görünüyorlar.

Ancak, Hollandalı yıldız Barcelona ile sözleşme imzaladığı sırada kulübün finansal durumu gayet iyi durumdaydı.

Bu nedenle, şu anda maaşında ciddi bir indirim yapma ihtimali düşük görünüyor.

Ve De Jong, Camp Nou'daki karmaşık koşullara rağmen Barcelona'dan ayrılma konusunda tereddüt ediyor.

Yıldız oyuncu, her şeye rağmen Barcelona'dan ayrılacağına dair net bir açıklama yapmaktan çekiniyor.

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