İZLE | Avrupa Ligi finalinden önce Frankfurt ve Rangers taraftarları birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu

Avrupa Ligi finalinin oynandığı Sevilla şehrine akın eden Eintracht Frankfurt ve Glasgow Rangers taraftarları arasında şiddetli bir kavga yaşandı.

Maça iki saat kala stadyuma hareketlenen taraftar grupları arasında başlayan gerilim kısa sürede büyük bir arbedeye dönüştü.

İskoç futbolseverler, Eduardo Dato Bulvarı'nın girişindeki San Bernardo köprüsünde Alman fanatiklerin saldırısına uğradı.

Sevillanos cofrades yendo a ver al Calvario por Castelar… pic.twitter.com/AUiijIeWNo — Señor Gañán (@SenorGanan) May 18, 2022

Olaylar bir gün önceden başlamıştı

Polis kaynaklarının EFE'ye verdiği bilgiye göre; stadyum yakınlarındaki farklı bölgelerde de zaman zaman çatışmalar yaşandı. Güvenliği sağlamak için bölgeye çok sayıda polis sevkedildi.

Final için yaklaşık 5,500 polis ve özel güvenlik görevlisi görevlendirildi. Yaşananlarla ilgili açıklama yapan İspanyol polis şefi, Avrupa Ligi finalinin son yıllarda karşı karşıya kaldıkları en karmaşık durum olduğunu itiraf etti.

De nuevo los hinchas del Eintracht liándola en Sevilla. Han lanzado bengalas y vasos contra los del Rangers. pic.twitter.com/veYnIJG3pV — Leandro Iglesias (@leandrosexta) May 17, 2022

Maçtan önceki gece Sevilla Katedrali'nin önünde patlak veren kavgada holiganlar yine karşı karşıya gelmişti. Yüzünü maskeyle kapatan Frankfurt taraftarları, çevredeki bar ve restoranlarda oturan İskoçlara meşalelerle saldırdı.

Güvenlik güçleri, Rangers destekçilerine saldıran ve çevreye zarar veren beş Eintracht Frankfurt taraftarını gözaltına aldı.

Her iki taraftan da, maça bileti olmayan çok sayıda futbolseverin Sevilla'ya seyahat ettiği ve şehir merkezinde oluşan kalabalığın gerginliği tetiklediği ifade edildi.