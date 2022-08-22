İZLE | Atletico Madrid forması giyen Hermoso, Villarreal mağlubiyetinin ardından taraftarın üzerine yürüdü

Villarreal'i konuk ettiği maçta varlık gösteremeyen Atletico tribünlerden büyük tepki aldı.

La Liga'nın ikinci haftasında Atletico Madrid sahasında Villarreal'e 2-0 kaybederken, maç sonunda yaşanan büyük gerilim kameralara yansıdı. 2017'den bu yana Villarreal'e evinde kaybetmeyen Atletico'nun serisi Yeremi Pino ve Gerard Moreno'nun golleriyle bozuldu. Ev sahibi ekip Nahuel Molina'nın 90+4'te kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Son düdüğün ardından Atletico Madrid taraftarlarının öfkesinden nasibini alan Mario Hermoso tribünlere karşılık verince tansiyon bir anda yükseldi. Reklam panolarını aşmaya çalışan Hermoso takım arkadaşlarının ve teknik ekibin müdahalesiyle tribünden uzaklaştırıldı.

Griezzmann'ı korumak istedi

İspanyol basınına göre; Hermoso taraftarların Antoine Griezmann'a hakaret etmesi üzerine arkadaşını korumak için olaya dahil oldu. Bu esnada bir taraftarın Hermoso'ya küfür etmesi gerilimin iyice artmasına neden oldu.

2019'da Espanyol'den 25 milyon euro'ya transfer edilen Hermoso, Atletico Madrid formasıyla 95 maça çıktı. Real Madrid altyapısından yetişen İspanyol stoper 10 yıl boyunca başkentin diğer yakasında top koşturmuştu.

Hırslı yapısıyla teknik direktör Diego Simeone'nin gözdeleri arasına giren Hermoso zaman zaman öfkesini kontrol etmekte zorlandığı için sorun yaşayabiliyor.