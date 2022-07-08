İZLE | Arsenal'in yeni transferi Gabriel Jesus, ilk maçında 90 saniyede golünü attı

Samet Çayır|
Gabriel Jesus Arsenal Nurnberg July 2022Getty
ArsenalGabriel JesusNürnberg vs ArsenalNürnbergHazırlık Kulüpler

Brezilyalı oyuncunun cuma günkü hazırlık maçında yedek kulübesinden çıktıktan sonra fileleri bulması için iki dakikadan az bir süreye ihtiyacı vardı.

Arsenal'in yeni forveti Gabriel Jesus, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında iki dakikadan az bir sürede gol atmayı başardı.

Brezilyalı futbolcu, Manchester City'den 45 milyon sterlin'lik bir anlaşmanın ardından pazartesi günü Emirates Stadyumu'na gelmişti.

GOAL'e verdiği röportajda Arsenal ile "her şeyi" kazanmayı planladığını açıklayan Jesus, cuma günü Nürnberg ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarı başlangıcında oyuna dahil oldu.

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Brezilyalı, oyuna girdikten sadece 90 saniye sonra gol atarak yeni kulübündeki hayata mükemmel bir başlangıç yaptı.

Jesus, 75. dakikada ikinci golünü attı ve Arsenal, maçı 5-3 kazandı.

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