İZLE | Ali Koç'tan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a transfer göndermesi: "Ne para harcadın ya"

Galatasaray, yaptığı yıldız transferlerle yaz dönemine damga vurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan saldırının ardından Süper Lig kulüpleri, federasyona geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette kulüplerin başkanlarından teknik direktörlerine birçok yetkili isim katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği toplantıda eğlenceli anlar da yaşandı.

Ne yaşandı?

Son olarak Arjantinli yıldız Icardi'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çekiyor.

Bu transferlerde en büyük pay Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un olurken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Timur'a transfer göndermesi yapmaktan kendini alıkoyamadı.

Ali Koç, Erden Timur'a "Ne para harcadın ya" diyerek Galatasaray'ın transferlerinin altını çizdi.

Erden Timur ise "Harcamadım ama öyle görünüyor" diyerek kendisini savundu.

Birlik mesajı

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, ziyaretin amacını şu sözlerle açıkladı.

"Bizler Kulüpler Birliği Vakfı olarak bugün bu ziyareti yapmayı istedik. Başkanımız da kabul etti. Buradaki esas mesaj, radikal olaylarla karşı karşıyayız. Radikal olaylar, olağanüstü olaylar, olağanüstü yaklaşımlar gerektirir.

"Sadece bu ziyaret değil ama bundan sonra da bir daha bu tip olayların yaşanmaması için daha da önemlisi bu olağanüstü olayların dışında Türk futbolunda huzur, barış, kardeşlik, fair play olması için çok daha radikal yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu bir kez daha gördük."