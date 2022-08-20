İZLE | Agüero'yu geçen Kane, Premier Lig tarihinde bir kulüpte en fazla gol atan futbolcu oldu

Tottenham formasıyla Premier Lig'deki 185. golünü atan Kane müthiş bir başarı elde etti.

Wolverhampton ağlarına gönderdiği gol ile Tottenham'a üç puanı getiren Harry Kane önemli bir rekoru da ele geçirdi.

İkinci yarının hemen başında bir kafa vuruşu direkten dönen Kane, 64. dakikada bir fırsat daha yakaladı ve bu kez fileleri bulmayı başardı.

Tottenham'ın kullandığı köşe vuruşunda çok iyi pozisyon alan Kane, Ivan Perisic'ten seken topu küçük bir dokunuşla kaleye gönderdi.

Agüero'yu geride bıraktı

Tottenham'daki 185. Premier Lig golünü kaydeden Kane, Manchester City adına 184 golü bulunan Sergio Agüero'nun rekorunu kırdı.

Premier Lig tarihinde bir kulüpte en fazla gol atan oyuncu unvanını elde eden Kane'in Tottenham'daki toplam gol sayısı da 250'ye çıktı.

29 yaşındaki santrafor 17 gol daha attığı takdirde Jimmy Greaves'in 266 gollük kulüp rekorunu da tarihe gömecek.

İstikrar abidesi

Tottenham altyapısına 2004 yılında katılan Kane, A takıma yükseldikten sonra ilk yıllarda şans bulmakta zorlandı. Sırasıyla Leyton Orient, Milwall ve Norwich'e kiralanan Kane 2014/15 sezonunda adeta patlama yaptı.

O sezon Premier Lig'de 34 maçta 21 gol atan Kane takip eden yedi sezonda hiç 17 golün altına düşmedi. Yıldız golcü 2015/16, 2016/17 ve 2020/21'de üç kez Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.