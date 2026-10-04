Cumartesi akşamı 2027 Afrika Uluslar Kupası gençler elemeleri kapsamında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Tunus-Libya 20 Yaş Altı maçının son saniyelerinde verilen bir hakem kararı, Libya Milli Takımı saflarında geniş çaplı öfkeye yol açtı. Takıma galibiyet golünü kazandırmaya ramak kalan kontratağın, oyun kurallarına göre doğru olmasına rağmen büyük tartışmalara neden olan bir ofsayt kararı yüzünden iptal edilmesi tepkilere sebep oldu.

Yardımcı hakem, uzatma dakikalarında gelişen hızlı bir kontratak sırasında Libyalı forvete ofsayt kararı verdi. Bu an öncesinde Tunuslu kaleci Selim Buasker, ülkesinin ceza sahasına çıkarak bir kornerin kullanılmasına dahil olmuş ve Tunus'un tur umutlarını kurtarabilecek bir golü kapma girişiminde bulunmuştu.

Libya Milli Takımı topu geri kazanarak kontratağa çıktı; bu sırada oyuncuları 4 oyuncuya karşı tek Tunuslu oyuncuyla büyük bir sayısal üstünlüğe sahip olduklarını düşündü. Ancak yardımcı hakem müdahale ederek bayrağını kaldırdı ve ofsayt olduğunu bildirdi. Bu karar, Libyalı oyuncular ve teknik ekip üyelerinin sert itirazlarına yol açtı; aralarından bazıları karara itiraz etmek için hakeme doğru hamle yaptı.

İtirazların sertliğine rağmen karar, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun kurallarına uygundu. Zira Libyalı forvet, orta saha çizgisini yaklaşık bir metre geçmişti ve arkasında Tunuslu oyunculardan yalnızca, kornerin kullanılması için rakip ceza sahasına çıkmış olan kaleci Buasker bulunuyordu. Bu durum, top kendisine çıkarıldığı anda forvetin ofsayt pozisyonunda olmasına neden oldu.

Oyun kuralları, oyun müdahalesi koşulları da dikkate alınarak, oyuncunun başının, vücudunun veya bacaklarının herhangi bir bölümü orta çizgi hariç rakibin sahasının yarısında ve topa ile sondan ikinci rakip oyuncuya kıyasla kale çizgisine daha yakın konumdaysa ofsaytın sayılacağını öngörüyor.

Bu durumda, forvetin arkasında başka bir Tunuslu oyuncunun bulunması veya topun o orta çizgiyi geçmeden önce çıkarılması, ofsayttan kaçınmaya yeterdi.

Maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Tunus Milli Takımı adına 24. dakikada Zirar Brik golü atarken, Libya adına 64. dakikada Musa İbrahim beraberlik golünü kaydetti. Böylece Tunus'un tur bileti için mücadele etme umutları sona ererken, Libya üç puan toplamak için değerli bir fırsatı kaçırdı. Bu puanlar, salı günü oynanması planlanan Fas ile son maçı öncesinde kendisine ek bir umut verecekti.