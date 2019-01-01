İZLE | Ronaldo, Romario ve diğerleri: PSV'nin altyapı hikâyesi
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Ronaldo ve Romario gibi üst düzey oyuncular PSV'de oynardı.Ama son zamanlarda transfer ücretlerinin tavan yapmasıyla bir Hollanda kulübü için mütevazı yöntemlerle bu duruma ayak uydurmak daha da zorlaşıyor.
Bu yüzden kulüp altyapıya odaklanmaya karar verdi ve başarısız da olmadılar çünkü Memphis Depay'ı rekor bir ücretle Manchester United'a sattılar. Jeroen Zoet ve Steven Bergwjin gibi diğer genç oyuncular da düzenli olarak A Takım'da yer alıyor.
Şimdiki soru şu: Gelecekte, PSV'den ve altyapsından neler bekleyebiliriz?