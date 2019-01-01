İZLE | Ronaldo, Romario ve diğerleri: PSV'nin altyapı hikâyesi

Avrupa futboluna birçok yıldız kazandıran PSV altyapısına yakından göz atıyoruz.

Ronaldo ve Romario gibi üst düzey oyuncular 'de oynardı.Ama son zamanlarda transfer ücretlerinin tavan yapmasıyla bir kulübü için mütevazı yöntemlerle bu duruma ayak uydurmak daha da zorlaşıyor.

Bu yüzden kulüp altyapıya odaklanmaya karar verdi ve başarısız da olmadılar çünkü Memphis Depay'ı rekor bir ücretle 'a sattılar. Jeroen Zoet ve Steven Bergwjin gibi diğer genç oyuncular da düzenli olarak A Takım'da yer alıyor.

Şimdiki soru şu: Gelecekte, PSV'den ve altyapsından neler bekleyebiliriz?