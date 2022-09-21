NE OLDU? Portekizli bir televizyon şovunda, Portekizli futsal efsanesi Ricardinho, ülkedeki genç yıldızların gelişmesi için yaşlı oyuncuların kenara çekilmesi gerektiğini tartışırken kameralar Cristiano Ronaldo'ya çevrildi.
Ronaldo'nun o anlarda yüzü buruştu ve konuşmayı sakin bir şekilde dinlemeye devam etti.
Portekiz Futbol Federasyonu'nun Quinas de Ouro töreninde şunları söyledi: "Genç nesil devralabilsin diye milli takımdan ayrıldım ve bugün bunun doğru karar olduğuna eminim."
Como o António Costa diz “elaaaaahh” ahahaha Ronaldo sentiu, Ricardinho tá se a cagar pic.twitter.com/Za9G68zxou— bigmloucolouco (@bigmloucolouco) September 20, 2022
BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'yla son büyük turnuvasına katılmaya hazırlanıyor.
Ancak, 39 yaşında olacağı Euro 2024'te de oynamayı umduğunu açıkladı.
RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncu, ekim ayında Manchester United'a dönmeden milli takımda iki karşılaşmaya çıkacak.
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