NE OLDU? Portekizli bir televizyon şovunda, Portekizli futsal efsanesi Ricardinho, ülkedeki genç yıldızların gelişmesi için yaşlı oyuncuların kenara çekilmesi gerektiğini tartışırken kameralar Cristiano Ronaldo'ya çevrildi.

Ronaldo'nun o anlarda yüzü buruştu ve konuşmayı sakin bir şekilde dinlemeye devam etti.

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Quinas de Ouro töreninde şunları söyledi: "Genç nesil devralabilsin diye milli takımdan ayrıldım ve bugün bunun doğru karar olduğuna eminim."