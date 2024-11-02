İZLE: Ferdi Kadıoğlu, Liverpool'a gol atarak tarihe geçti! Anfield Road'u böyle susturdu...

İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Brighton, Liverpool'a konuk oldu.
Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı.
Müthiş vuruş, harika gol
Milli oyuncu, mücadelenin 14. dakikasında Welbeck'ten seken topa ceza sahası içinden vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.
Ferdi Kadıoğlu, bu golle Brighton'ı Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçirirken aynı zamanda İngiltere Premier Lig'deki ilk golünü kaydederek tarihe geçti.
Ferdi'nin golü yetmedi, Brighton kaybetti
Ancak Brighton'a, Ferdi Kadıoğlu'nun golü yetmedi. İkinci yarıda 70. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle 1-1'lik beraberliği yakalayan Liverpool, 72'de ise Mohamed Salah'ın golüyle 2-1 öne geçti
Karşılaşmada kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Liverpool, evinde Brighton'ı 2-1 mağlup etti.