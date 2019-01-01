İZLE | Bundesliga maç özetleri: 2. hafta
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Bundesliga’nın 2019-2020 sezonunda ikinci hafta maçları oynandı.
Bayern Münih deplasmanda Schalke’yi 3-0 yenerken, Dortmund ise Köln deplasmanından 3 puanla çıkmayı başardı.
Bundesliga'da haftanın maçlarından özet görüntüleri aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.
(Not: Videoların üzerindeki 'İZLE' butonuna basınız.)
BUNDESLIGA'DA 2. HAFTANIN SONUÇLARI
SCHALKE 04 - BAYERN MÜNİH MAÇININ ÖZETİ
KÖLN - B. DORTMUND MAÇININ ÖZETİ
WERNER FRANKFURT'U DA BOŞ GEÇMEDİ
SANCHO'DAN BİR GOL BİR DE ASİST