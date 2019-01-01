Bundesliga

İZLE | Bundesliga maç özetleri: 2. hafta

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Bundesliga'da her hafta yayınlanan maçların bir kısmının özetini Goal Türkiye'den izleyebilirsiniz. İşte bu haftanın görüntüleri...

Bundesliga’nın 2019-2020 sezonunda ikinci hafta maçları oynandı.

Bayern Münih deplasmanda Schalke’yi 3-0 yenerken, Dortmund ise Köln deplasmanından 3 puanla çıkmayı başardı.

Bundesliga'da haftanın maçlarından özet görüntüleri aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz.

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(Not: Videoların üzerindeki 'İZLE' butonuna basınız.)

BUNDESLIGA'DA 2. HAFTANIN SONUÇLARI

 

SCHALKE 04 - BAYERN MÜNİH MAÇININ ÖZETİ

 

KÖLN - B. DORTMUND MAÇININ ÖZETİ

 

WERNER FRANKFURT'U DA BOŞ GEÇMEDİ

 

SANCHO'DAN BİR GOL BİR DE ASİST

 

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