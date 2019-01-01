İzlanda'da Emre Belözoğlu'na uzatılan fırça, sosyal medyayı sarstı!

EURO 2020 Elemeleri için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu'na uzatılan fırça, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye geldi.

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Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Emre Belözoğlu, “Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı.” şeklinde açıklama yaparken İzlandalı bir taraftar, milli futbolcuya doğru mikrofon tutar gibi fırça uzattı.

Bu olay, sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken taraftarın kimliği henüz tespit edilemedi.