İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki dördüncü karşılaşmasında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü İzlanda kazanırken, Milli Takımımızın tek galibiyeti 13 Ekim 2015'te oynanan EURO 2016 elemeleri mücadelesinde geldi.
İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
İzlanda - Türkiye karşılaşması, 11 Haziran 2019 Salı günü saat 21:45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.