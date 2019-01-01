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İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemelerinin dördüncü karşılaşmasında İzlanda deplasmanına çıkıyor.

EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, gruptaki dördüncü karşılaşmasında İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü İzlanda kazanırken, Milli Takımımızın tek galibiyeti 13 Ekim 2015'te oynanan EURO 2016 elemeleri mücadelesinde geldi.

İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

İzlanda - Türkiye karşılaşması, 11 Haziran 2019 Salı günü saat 21:45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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