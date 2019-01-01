İzlanda - Moldova maçı ne zaman, hangi kanalda?
Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ve Moldova karşı karşıya geliyor.
Türkiye'nin de bulunduğu grupta oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan İzlanda, tek galibiyetini Andorra karşısında alarak üç puan toplayabilen Moldova karşısında kazanarak zirve yarışında yara almamak istiyor.
İzlanda - Moldova maçı hangi gün?
İzlanda ve Moldova'yı karşı karşıya getirecek karşılaşma 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
İzlanda - Moldova maçı saat kaçta?
7 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 19:00'da başlayacak.
İzlanda - Moldova maçı hangi kanalda?
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Ev sahibi seri peşinde
Elemelere Andorra galibiyetiyle başlayan İzlanda, Fransa karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından toparlanmayı bildi.
Arnavutluk ve Türkiye karşısında alınan galibiyetlerin ardından Moldova'yı da geçerek serisini sürdürmek isteyen İzlanda'da birden fazla gol atan tek isim, 2 golü bulunan deneyimli savunmacı Ragnar Sigurdsson.
Kuzey Avrupa ekibinin bir sonraki rakibi ise Arnavutluk olacak.
Moldova'nın iki golü var
6 takımın bulunduğu H Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan 3 puan çıkarabilen Moldova bu karşılaşmalarda toplam 2 gol atabildi.
Fransa'ya 4-1 kaybedilen maçta Moldova adına tek golü Vladimir Ambros atarken Andorra karşısında 3 puanı getiren gol ise Igor Armaş'tan geldi.
Moldova bir sonraki maçında ise sahasında Türkiye'yi konuk edecek.