İzlanda - Moldova

İzlanda - Moldova maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Türkiye'nin de bulunduğu Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Moldova'yı karşı karşıya getirecek maç ne zaman, hangi kanalda?

Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ve Moldova karşı karşıya geliyor.

Türkiye'nin de bulunduğu grupta oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan İzlanda, tek galibiyetini Andorra karşısında alarak üç puan toplayabilen Moldova karşısında kazanarak zirve yarışında yara almamak istiyor. 

İzlanda - Moldova maçı hangi gün?

İzlanda ve Moldova'yı karşı karşıya getirecek karşılaşma 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

İzlanda - Moldova maçı saat kaçta?

7 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 19:00'da başlayacak.

İzlanda - Moldova maçı hangi kanalda?

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. 

Ev sahibi seri peşinde

Elemelere Andorra galibiyetiyle başlayan İzlanda, Fransa karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından toparlanmayı bildi.

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Arnavutluk ve Türkiye karşısında alınan galibiyetlerin ardından Moldova'yı da geçerek serisini sürdürmek isteyen İzlanda'da birden fazla gol atan tek isim, 2 golü bulunan deneyimli savunmacı Ragnar Sigurdsson.

Kuzey Avrupa ekibinin bir sonraki rakibi ise Arnavutluk olacak. 

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Moldova'nın iki golü var

6 takımın bulunduğu H Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan 3 puan çıkarabilen Moldova bu karşılaşmalarda toplam 2 gol atabildi.

Fransa'ya 4-1 kaybedilen maçta Moldova adına tek golü Vladimir Ambros atarken Andorra karşısında 3 puanı getiren gol ise Igor Armaş'tan geldi.

Moldova bir sonraki maçında ise sahasında Türkiye'yi konuk edecek. 

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