İzlanda Kadın Millî Futbol Takımı hakkında bilmeniz gereken her şey: En önemli oyuncuları, katıldığı turnuvalar, başarıları ve daha fazlası

İzlandalı kadınların, futboldaki başarılarına ışık tutalım.

FIFA Kadınlar Dünya Sıralamasında Aralık 2019 itibariyle 17. sırada bulunan İzlanda kadın milli futbol takımı ilk büyük futbol turnuvasına 2009 UEFA Kadınlar Şampiyonası'nda katıldı.

İzlanda kadın milli futbol takımı ilk maçını 20 Eylül 1981 tarihinde İskoçya ile oynadı.

İzlanda Kadın Millî Futbol Takımı katıldığı turnuvalar

2009 ve 2017 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında grup aşamalarında şampiyonaya veda eden İzlanda kadın milli futbol takımı bu seneler ve 2013 senesi dışındaki UEFA turnuvalarına katılım gösteremedi.

2013 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasında çeyrek finallerde kupadan elenen İzlanda kadın milli futbol takımı, UEFA turnuvalarına katılım gösterebilmek adına başarıya aç durumda.

İzlanda Kadın Millî Futbol Takımı başarıları

İzlanda kadın milli futbol takımının başarıları şu şekilde:

Algarve Kupası

İkincilik: 2011

Üçüncülük: 2014, 2016

SheBelieves Kupası

İkincilik: 2022

İzlanda kadın milli futbol takımının en önemli futbolcusu konumunda olan Sara Björk Gunnarsdóttir Juventus forması giyiyor. Çıktığı 138 maçta 22 gol kaydeden oyuncu 2007’den bu yana İzlanda forması giyiyor.

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