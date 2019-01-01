İzlanda - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden İzlanda ile Andorra karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Tamas Bognar yönetecek.
İzlanda, grupta 12 puanla 3. sırada yer alıyor ve EURO 2020 umutlarını canlı tutmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor.
Konuk ekip ise topladığı 3 puanla 5. basamakta kaldı.
İzlanda - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta?
İzlanda ve Andorra'yı karşı karşıya getirecek EURO 2020 Elemeieri H Grubu karşılaşması 14 Ekim Pazartesi günü 21:45'te başlayacak.
İzlanda - Andorra maçı hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020 Elemeieri H Grubu'ndaki İzlanda - Andorra karşılaşmasnın yayıncısı bulunmuyor.