İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin’e 1-2 yenilgisi, bu Perşembe sabahı yayınlanan İngiliz gazetelerinin manşetlerini süsledi.

Arjantin milli takımı, bir gol gerideyken son dakikalarda dramatik bir galibiyet elde ederek finale yükselmeyi garantiledi ve İspanya ile karşılaşacak. İngiltere ise büyük bir hayal kırıklığı içinde Fransa ile üçüncülük maçı oynayacak.

İngiliz gazeteleri, özellikle maçın son yarım saatindeki performansından dolayı İngiltere milli takımını suçladı. Gazeteler, takımın Anthony Gordon’un attığı golle öne geçtikten sonra, Enzo Fernández ve Lautaro Martínez’in attığı iki geç golle galibiyeti elinden kaçırdığını belirtti.

The Independent gazetesi, “İngiltere’nin Üzüntüsü” başlığını seçti ve bu başlığı, maçın bitiş düdüğünün ardından yıkılmış bir halde oturan Harry Kane’in fotoğrafıyla eşleştirdi; bu görüntü, İngiltere milli takımının hayal kırıklığını somutlaştırıyordu.

Daily Mail ise daha da ileri giderek, manşetinde “Hayalimizin nihayet öldüğü gece” yazdı ve yaşananları, “tanıdığınız rakibe” karşı yenilginin ardından İngiliz halkının yaşadığı “işkence şarkısı” olarak nitelendirdi.

Spor sayfalarında ise gazete, Harry Kane’e açık eleştiriler yöneltti ve onun maçta iz bırakamadığını belirtti; buna karşılık Lionel Messi’nin sunduğu “futbol dersi”ni övdü ve Arjantin kaptanının, İngilizlerin hayallerini yıkmaya katkıda bulunan “yeni bir olağanüstü performans” sergilediğini vurguladı.

Daily Express ise İngiltere milli takımının büyük turnuvalardaki devam eden sıkıntılarına odaklandı ve “Izdırap devam ediyor… Bekleyiş bitmiyor” başlığını seçti.

Gazete, futbolun beşiği olan İngiltere’nin, 1966’daki tarihi zaferinden bu yana ikinci dünya şampiyonluğunu hâlâ beklediğini belirtti ve Arjantin’e karşı alınan yenilginin ardından bu başarıyı tekrarlama hayalinin bir kez daha yıkıldığını vurguladı.

Gazete, haberinde İngilizlerin yaşadığı hayal kırıklığının, yarı finalde Arjantin’e yenilmesinin ardından 1966’nın zaferlerini geri kazanma hayalinin çöküşünden kaynaklandığını da ekledi.