18 yaşındaki Hollanda ekibi Twente'nin stoperi Rud Nijstad'ın ismi, hâlâ Barcelona ile anılmaya devam ediyor.

Rud Nijstad, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Katalan kulübünün hedeflerinden biriydi, ancak Hollandalı oyuncu sonunda Twente'de kalmaya devam etti.

Şimdi ise babası Maurice Nijstad, Hollanda gazetesi NRC'de yayımlanan bir röportajda, oyuncunun geleceğini şekillendiren kararlar hakkında açıkça konuştu.

Sport gazetesi, Rud Nijstad'ın babasının açıklamalarını yayımladı. Baba, bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisine rağmen oğlunun Twente'de kalmaya devam etmesini değerlendirdi.

"Bu tamamen onun kişisel kararıydı" diyen stoperin babası, Rud'un kendisine söylediği sözleri aktardı: "Buradaki görevimi henüz tamamlamadım. Twente'de bana çok şey katan insanlara iyiliklerinin karşılığını vermek istiyorum."

Oyuncunun hayalindeki takım olarak gördüğü Barcelona, onunla anlaşmaya çalışan kulüplerden biriydi. Bundan önce Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Juventus da ona ilgi göstermişti.

İş o noktaya geldi ki, Rud Nijstad geleceğiyle ilgili önündeki seçenekleri değerlendirmek amacıyla ebeveynleri ve temsilcileri eşliğinde bir dizi kulübü ziyaret etti.

NRC gazetesinde yayımlanan haberde baba ve oğlu, genç stoperin sahip olduğu özellikler hakkında da konuştu.

Rud, fiziksel ikili mücadeleler hakkında şunları söyledi: "En güçlü yanlarımın bulunduğu alan bu değil. Babamın deyimiyle, tekmeleşmeli ve bedensel temaslı ikili mücadelelere nadiren girerim. Oysa onu en çok öne çıkaran şey buydu."

Maurice de bu değerlendirmeye katılarak şöyle dedi: "Rud iyi pozisyon alma yeteneğine sahip, öyle ki kendini nadiren böyle durumların içinde bulur. Bu özelliği benden almadı."

Buna karşılık baba, oyunu okuma ve sahada takım arkadaşlarını yönlendirme konusunda aralarında benzerlikler olduğunu kabul ederek şunları ekledi: "Özellikle bu açıdan onda kendimden bir şeyler görüyorum."

Stoper daha önce Voetbal International gazetesine yaptığı açıklamalarda, Barcelona'nın kendisini kadrosuna katma ilgisinden ne kadar mutlu olduğunu şu sözlerle itiraf etmişti: "Dünyanın en büyük kulübü. Bu büyüklükte bir kulüp seninle anlaşmak istediğinde, bu harika bir şey."

Ayrıca iki kulüp arasında temaslar olduğunu da kabul etti, ancak Twente'nin tutumunda kararlı olduğunu ve ayrılığını kolaylaştırmaya hazır olmadığını belirtti.

Nijstad'ın sözleşmesi Haziran 2029'a kadar uzanıyor ve oyuncu gelişimini Hollanda Ligi'nde sürdürüyor. Barcelona ise onun ismini Avrupa transfer piyasasında takip ettiği genç stoperler listesinde tutmaya devam ediyor.